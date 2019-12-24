Следователи проверяют сообщения о травле девочки в школе в Уфе

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Следователи проверяют сообщения о травле девочки в одной из школ Уфы, передаёт Mkset.ru со ссылкой на СУ СК России по Башкирии.
Следователи проверяют сообщения о травле девочки в школе в Уфе
  • РИА Новости

Сотрудникам ведомства предстоит опросить родителей ребёнка, учащихся и педагогический состав, а также установить все обстоятельства случившегося.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что Совет по правам человека в Башкирии и детский омбудсмен выясняют обстоятельства инцидента в школе №45 в Уфе после заявления жительницы о травле её дочери, ученицы четвёртого класса, другими учащимися.

18 декабря 2018 года уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН рассказала о мерах борьбы с агрессией в школах.

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