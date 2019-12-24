Башкирский омбудсмен проверит данные о травле девочки в школе в Уфе

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Совет по правам человека в Башкирии и детский омбудсмен выясняют обстоятельства инцидента в школе №45 в Уфе после заявления жительницы о травле её дочери, ученицы четвёртого класса, другими учащимися.
Башкирский омбудсмен проверит данные о травле девочки в школе в Уфе
  • РИА Новости

«Информация о буллинге подтвердилась. Будем разбираться», — написал член совета по правам человека в Башкирии Динар Зайнуллин в Facebook.

Также он опубликовал заявление матери пострадавшей, где сказано, что в октябре текущего года ученики, предположительно, седьмого-восьмого классов избивали, склоняли к самоубийству и запугивали девочку, а также вымогали у неё деньги.

Уточняется, что школьница сообщила о произошедшем лишь спустя долгое время, действия учащихся «привели к серьёзным последствиям» для её здоровья.

Отмечается, что в настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Да, есть заявление (от матери пострадавшей. — RT), мы организовали проверку», — сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии Милана Скоробогатова.

В сентябре стало известно, что около 12% московских и подмосковных старшеклассников становились жертвами травли в школе, ещё 70% были свидетелями буллинга.

18 декабря 2018 года уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН рассказала о мерах борьбы с агрессией в школах.

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