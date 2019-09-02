Жертвами травли становились около 12% школьников Москвы

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Около 12% московских и подмосковных старшелкассников были жертвами травли в школе, ещё 70% были свидетелями буллинга.

«Буллинг - это травля, причем в ней зачастую участвует не один человек», — цитирует РИА Новости уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксению Мишонову. 

Она уточнила, что согласно данным исследования, 60% школьников признались, что жертвой буллинга был их знакомый.

Мишонова добавила, что в её аппарат редко поступают обращения по поводу травли, но часто приходится разбираться в школьных конфликтах в целом.

Омбудсмен уточнила, что связывает низкое число жалоб на буллинг с тем, что дети зачастую не рассказывают взрослым о травле.

18 декабря 2018 года, Ксения Мишонова  в беседе с НСН рассказала о мерах борьбы с агрессией в школах.

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