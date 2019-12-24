В Госдуме прокомментировали идею отменить НДФЛ для малоимущих

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Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала инициативу об отмене подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих.
В Госдуме прокомментировали идею отменить НДФЛ для малоимущих
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

По её словам, у государства есть и средства, и возможности для принятия такой меры.

«И если МРОТ — это та черта, за которой начинаются нищета и бедность, то налоги с таких доходов взиматься не должны», — сказала она.

Как полагает Бессараб, повышенный тариф нужно взимать с тех, кто получает зарплаты, например, в восемь раз выше средних значений по России.

«Ну то есть надо поставить такие реальные значения для тех, кто зарабатывает действительно много, — это уже скорее даже не трудящиеся, а менеджеры высшего звена. Вот они могли бы платить больше», — добавила депутат.

Ранее сообщалось, что спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы для физических лиц.

Независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в беседе с НСН прокомментировал идею ввести специальный налоговый режим для самозанятых граждан на всей территории России.

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