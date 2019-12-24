Матвиенко не исключила возможности отмены НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы для физических лиц.

Об этом, как передаёт ТАСС, она сказала в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

По словам Матвиенко, в настоящее время эта тема активно обсуждается. Она отметила, что является сторонником того, чтобы отменить НДФЛ для граждан, получающих небольшую зарплату.

«Какая отсечка должна быть? Это нужно советоваться, думать… Может, такой критерий взять, кто получает зарплату на уровне МРОТ, не должны платить с этой небольшой зарплаты налог на доходы физических лиц, может, другие критерии, это надо обсуждать», — сказала она.

По мнению спикера Совфеда, нужно «обязательно посчитать», а также «понять, за счёт чего компенсировать выпадающие доходы».

Ранее RT сообщал, что депутат Госдумы Василий Власов направил письмо вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову с предложением освободить сельских врачей от НДФЛ.