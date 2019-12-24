В правительстве объяснили отмену «площадки» в экзамене на права

В правительстве России объяснили отмену экзамена «площадка» для получения водительских прав тем, что он лишь имитировал ощущение управления автомобилем.

«Как показывает практика, данные упражнения (на площадке. — RT) лишь имитируют ощущение управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения», — отмечается на сайте кабмина.

В связи с этим с 1 октября 2020 года «площадка» будет отменена, а практический экзамен в условиях дорожного движения дополнят проверкой основных умений и навыков, которые ранее проверялись на данном этапе.

При этом для исключения допуска к вождению слабоподготовленного кандидата и обеспечения безопасности первоначальные навыки управления транспортом будут проверяться в начале практического экзамена перед выездом на дорогу на закрытых площадках, автодромах, территориях с твёрдым покрытием, ограниченных для движения пешеходов и других транспортных средств, на участках дорог с малоинтенсивным движением и тупиковых участках.

3 декабря в ГИБДД сообщили, что в 2020 году планируют исключить сдачу экзаменов на права на закрытых площадках для категорий B, C и D.

В Госдуме отметили, что «площадка» не имеет такого большого значения, как реальная ситуация на дорогах.

По словам замглавы ГИБДД Олега Понарьина, этап «площадка» при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения дублирует экзамен в автошколе, а также тратит много времени сотрудников ГИБДД, поэтому оставлять его нецелесообразно.

Глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев в беседе с НСН оценил инициативу отмены «площадки» в экзамене ГИБДД на водительские права.