Эксперт прокомментировал возможное исключение «площадки» из экзамена на права
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- РИА Новости
«В некоторых регионах люди стоят по два месяца в очереди, чтобы сдать экзамен», — заявил он.
С другой стороны, отметил эксперт, при сдаче экзамена на площадке есть чётко прописанные критерии.
«Конечно, можно сделать то же самое в городских условиях, но критериев нет», — добавил он.
Ранее глава отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сказал, что готовится целый ряд нормативно-правовых актов.
В октябре Моржаретто в беседе с НСН прокомментировал новую редакцию закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).