Эксперт прокомментировал возможное исключение «площадки» из экзамена на права

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Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФАН прокомментировал планы ГИБДД исключить «площадку» из экзамена на права с октября 2020 года.
Эксперт прокомментировал возможное исключение «площадки» из экзамена на права
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«В некоторых регионах люди стоят по два месяца в очереди, чтобы сдать экзамен», — заявил он.

С другой стороны, отметил эксперт, при сдаче экзамена на площадке есть чётко прописанные критерии.

«Конечно, можно сделать то же самое в городских условиях, но критериев нет», — добавил он.

Ранее глава отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сказал, что готовится целый ряд нормативно-правовых актов.

В октябре Моржаретто в беседе с НСН прокомментировал новую редакцию закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

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