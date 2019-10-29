Автоэксперт прокомментировал новые правила ОСАГО

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН прокомментировал новую редакцию закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

«На самом деле это несколько упрощает, с одной стороны, момент выплат, потому что принимаются документы от медиков и спасателей в дополнение к обычному пакету документов, но не взамен его. Эти документы могут помочь в выплате компенсаций и по железу, и по здоровью», — заявил он.

По его словам, также более чётко прописываются правила: если человек, к примеру, отказался от освидетельствования на алкогольное опьянение, то ему могут выставить регресс.

Как отметил Моржаретто, то же самое касается тех, у кого полис, в который заведомо внесены какие-то фальшивые данные.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что в стране могут ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС в 2021 году.