Автоэксперт прокомментировал новые правила ОСАГО

Короткая ссылка
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН прокомментировал новую редакцию закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Автоэксперт прокомментировал новые правила ОСАГО
  • РИА Новости

«На самом деле это несколько упрощает, с одной стороны, момент выплат, потому что принимаются документы от медиков и спасателей в дополнение к обычному пакету документов, но не взамен его. Эти документы могут помочь в выплате компенсаций и по железу, и по здоровью», — заявил он.

По его словам, также более чётко прописываются правила: если человек, к примеру, отказался от освидетельствования на алкогольное опьянение, то ему могут выставить регресс.

Как отметил Моржаретто, то же самое касается тех, у кого полис, в который заведомо внесены какие-то фальшивые данные.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что в стране могут ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить