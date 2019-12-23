В Госдуме поддержали идею запретить продажу никотиносодержащих изделий

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT поддержал постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.

«Инициатива, безусловно, правильная. И надо наводить порядок в этом вопросе. Тем более что ситуация достаточно критическая. В образовательных учреждениях эту продукцию распространяют и на неё подсаживают... Я поддерживаю инициативу Совета Федерации», — сказал он.

Нилов также заявил о необходимости бороться с курением как с явлением.

Ранее Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.

Эксперт движения «Сильная Россия» по борьбе с наркоманией, председатель Общероссийского общественного движения по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни населения «Стройная Россия» Ольга Ванатова в беседе с НСН сообщила о скачке потребления снюса в школах в 2019 году.