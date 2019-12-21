Три человека погибли в результате ДТП под Владимиром

В результате столкновения двух автомобилей в Ковровском районе Владимирской области погибли три человека, ещё трое пострадали.

«В результате ДТП погибли водители транспортных средств и пассажирка автомобиля ВАЗ-2112», — цитирует РИА Новости сообщение УМВД по региону.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2112 совершил выезд на встречную полосу.

Уточняется, что трое пассажиров автомобиля «Нива» госпитализированы.

Ранее в Ленинградской области грузовик совершил наезд на пять легковых автомобилей, по предварительным данным, погибли два человека, ещё четверо пострадали.

Также URA.RU сообщало, что следователи проверяют автошколу в Курганской области из-за ДТП с четырьмя погибшими с участием учебного автомобиля.