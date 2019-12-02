В Курганской области проверяют автошколу ДОСААФ из-за ДТП с четырьмя погибшими

Каргапольскую автошколу ДОСААФ проверяют из-за ДТП, в котором погибли инструктор и три курсанта, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по Курганской области.

Авария произошла 15 ноября на трассе Екатеринбург — Курган. По имеющимся данным, учебный автомобиль при обгоне выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком.

«Установлено, что на задней оси учебного автомобиля были установлены разные шины — ошипованная и неошипованная, — что является явным нарушением», — рассказали следователи.

Также выяснилось, что автошкола не проводила ежедневные медосмотры водителей-инструкторов и не контролировала техническое состояние транспортных средств.

Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее органы внутренних дел возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух или более лиц». Оно передано в СК. Дела соединены в одно производство.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с ФАН призвал усилить работу над формированием у водителей законопослушного поведения для сокращения числа ДТП.