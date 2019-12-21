В Кемеровской области в ДТП со «скорой» погибла фельдшер
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УМВД по Кемеровской области.
По данным ведомства, 38-летний водитель автомобиля скорой помощи не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «газелью».
«В результате ДТП скончалась 68-летняя фельдшер скорой помощи, а оба водителя транспортных средств были госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — заявили в МВД.
Указывается, что бригада скорой помощи возвращалась с вызова.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК России.
Ранее один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП со «скорой» в Саратовской области.