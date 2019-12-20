В Оренбургской области зафиксировали вспышку кори
- РИА Новости
В ведомстве отметили, что острым инфекционным заболеванием заразились как взрослые, так и дети. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.
Сотрудники управления проводят расследование, организованы противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения инфекции.
Роспотребнадзор рекомендует оренбуржцам сделать прививки из-за высокой заразности кори.
В апреле URA.RU сообщало о выявлении очагов кори в Екатеринбурге.