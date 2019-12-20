В Оренбургской области зафиксировали вспышку кори

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На территории Оренбуржья в декабре зафиксировали несколько случаев заболевания корью, сообщает RIA56 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
В Оренбургской области зафиксировали вспышку кори
  • РИА Новости

В ведомстве отметили, что острым инфекционным заболеванием заразились как взрослые, так и дети. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Сотрудники управления проводят расследование, организованы противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения инфекции.

Роспотребнадзор рекомендует оренбуржцам сделать прививки из-за высокой заразности кори.

В апреле URA.RU сообщало о выявлении очагов кори в Екатеринбурге.

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