В Оренбургской области зафиксировали вспышку кори

На территории Оренбуржья в декабре зафиксировали несколько случаев заболевания корью, сообщает RIA56 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что острым инфекционным заболеванием заразились как взрослые, так и дети. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Сотрудники управления проводят расследование, организованы противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения инфекции.

Роспотребнадзор рекомендует оренбуржцам сделать прививки из-за высокой заразности кори.

В апреле URA.RU сообщало о выявлении очагов кори в Екатеринбурге.