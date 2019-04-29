В Екатеринбурге рассказали о ситуации с заболеваемостью корью

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В Екатеринбурге прокомментировали ситуацию с заболеваемостью корью, сообщает URA.RU.
В Екатеринбурге рассказали о ситуации с заболеваемостью корью
  • РИА Новости

«По-прежнему самыми опасными в вирусном отношении остаются торговые центры. Зимой заражение корью происходило преимущественно в торговых центрах в микрорайоне Академическом. Теперь же очаг инфекции выявлен в торговом центре «Радуга-парк», — заявили в поликлинике №1.

Там уточнили, что инфекцию привезли граждане СНГ.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области пообещали предоставить комментарий позже.

Ранее ведомство подвело первые итоги дополнительной вакцинации от кори.

Телеканал «360» со ссылкой на Роспотребнадзор также сообщил, что россияне могут бесплатно сделать прививку от кори до 1 октября. Вакцинацию можно пройти в любой медицинской организации по месту жительства.

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