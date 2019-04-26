Роспотребнадзор подвёл первые итоги дополнительной вакцинации от кори

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Александра Рыкова
В Роспотребнадзоре рассказали RT о ходе проведения дополнительной иммунизации населения и трудовых мигрантов от кори.
Роспотребнадзор подвёл первые итоги дополнительной вакцинации от кори
  • РИА Новости

По данным ведомства, за первые две недели с начала проведения в России дополнительной вакцинации от кори (началась 1 апреля) привиты около 228 тыс. граждан. Из них около 10,5 тыс. человек — мигранты.

Это составляет примерно четверть от запланированного объёма прививок (планировалось привить около 947 тыс. чел.), добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также отметили, что для дополнительной вакцинации были проведены все необходимые подготовительные мероприятия: усилена работа с населением по формированию приверженности к иммунизации, проведена работа с работодателями по уточнению числа мигрантов, подлежащих прививкам.

Согласно приказу Роспотребнадзора, с 1 апреля по 1 октября (для мигрантов — по 31 декабря) 2019 года в стране проводится подчищающая иммунизация населения от кори.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём.

По данным Роспотребнадзора, в 2018 году уровень заболеваемости корью в стране вырос в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом.

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