Попова напомнила об опасности кори

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова в беседе с «Российской газетой» напомнила об опасности кори.

«Это одна из самых высокозаразных вирусных инфекций, известных человеку», — заявила она.

По её словам, корь может вызвать серьёзные осложнения, вплоть до летального исхода, особенно у детей до пяти лет.

Как рассказала Попова, в группу риска входит любой человек без иммунитета к вирусу кори.

«Тот, кто не прошёл противокоревую вакцинацию, не переболел корью. Кроме того, в группу риска входят работники медицинских учреждений, образовательных организаций, торговли, мигранты, кочующие группы населения», — уточнила она.

Источником заражения является только больной корью человек, добавила Попова.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди в беседе с kp.ru рассказал о наиболее распространённых видах рака в России.