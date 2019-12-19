Врач назвала оптимальный для рождения первого ребёнка возраст

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Врач-репродуктолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская рассказала, что женщине следует рожать первого ребёнка до 35 лет из-за ограничения репродуктивной функции возрастом, передаёт РИА Новости.
Врач назвала оптимальный для рождения первого ребёнка возраст
  • Pixabay

«Лучше всего рожать ребёнка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребёнка рожать пораньше», — сказала врач.

По её словам, с возрастом уменьшаются шансы на наступление беременности и возрастает риск различных заболеваний.

Также Краснопольская отметила, что растущая в России проблема бесплодия связана с изменением репродуктивного поведения — в настоящее время женщина сначала получает образование, делает карьеру, обеспечивает материальное положение, а уже потом задумывается о детях.

Ранее сообщалось, что на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей в Нижегородской области планируется выделить 1,25 млрд рублей в 2020 году.

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