В Калининградской области сообщили о новых мерах поддержки семей с детьми

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В Калининградской области рассказали о появлении новых мер социальной поддержки семей с детьми в 2020 году, сообщает «Янтарный край».
В Калининградской области сообщили о новых мерах поддержки семей с детьми
  • Pixabay

В соответствии с изменениями в законодательстве право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка из средств маткапитала будут иметь семьи, в которых средний доход на каждого члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Размер выплаты составит 11 005 руб. в месяц. Назначение будет осуществляться до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.

Кроме того, с 2020 года вводится новая мера поддержки в виде единоразовой выплаты в размере 300 тыс. руб. женщинам, родившим первенца в 2020—2022 годах во время обучения либо в течение трёх лет после окончания учебы в государственных профессиональных образовательных организациях.

Также министр соцполитики Анжелика Майстер рассказала о введении с 2020 года электронной трудовой книжки и региональной социальной доплаты пенсионерам в размере 9658 руб.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

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