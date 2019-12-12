В Татарстане будут выдавать подарки малоимущим семьям с новорождёнными детьми

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал постановление о предоставлении семьям с новорождёнными подарочных комплектов, сообщает «Реальное время».

Согласно постановлению, в состав комплектов войдут детская одежда, подушка и одеяло, подгузники, пелёнки и валенки. Подарки будут получать родители ребёнка в день выписки из родильного дома.

Матери или отцу необходимо заранее подготовить документ, доказывающий, что среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума.

Постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что жители Московской области при рождении ребёнка выбирают денежную компенсацию вместо подарочного набора «Я родился в Подмосковье».