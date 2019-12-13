В Омской области рассказали о предварительных итогах первого года нацпроекта «Демография»

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В Омской области рассказали о предварительных итогах первого года национального проекта «Демография», сообщает Gorod55.ru.
В Омской области рассказали о предварительных итогах первого года нацпроекта «Демография»
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«Как и любое мероприятие, которое впервые реализуется на территории Омской области, на первой стадии было совсем не просто. Потребовались определённые организационные моменты. Самое главное было — информировать омичей о том, какие нацпроекты реализуются, а также каков механизм получения тех или иных мер поддержки», — заявил заместитель председателя правительства региона, министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

Для улучшения рождаемости в настоящий момент, в частности, работает региональная программа «Финансовая поддержка семей при рождении детей», благодаря которой семьи, в которых родились третий ребёнок или последующие (с 1 января 2018 года по 31 декабря 2024 года), вправе получить ежемесячные выплаты в размере 10 437 рублей.

Получать финансовую поддержку могут и те семьи, в которых родился первенец (с 1 января 2018 года). В 2019-м её размер составил 9641 рубль.

Отмечается, что нацпроект рассчитан на шесть лет. На его реализацию направлено 28 млрд рублей. Финансирование на 2019-й превысило 2,6 млрд.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде прошла церемония вручения медалей «Материнская слава».

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