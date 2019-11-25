В Калининграде прошла церемония вручения медалей «Материнская слава»
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Министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер наградила жительниц региональной столицы Елену Козлукову и Ирину Лебедеву, в семьях которых воспитываются пятеро и шестеро детей соответственно.
Медаль получила и Наталья Микулич из Черняховского городского округа, у которой три сына и три дочери.
Также чествовались семьи, где кроме кровных воспитываются несколько приёмных детей, нуждающихся в особом внимании.
«Очень хорошо, что у наших детей есть такие любящие и заботливые родители, такая опора в жизни. Мы благодарим вас за родительский труд и самоотверженность, вы для всех нас пример искреннего служения детям», — сказала Майстер.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 2,6 тыс. многодетных семей получили земельные участки в Московской области за десять месяцев 2019 года.