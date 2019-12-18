СК возбудил дело о превышении полномочий полицейскими в Серпухове

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников МВД, которых подозревают в превышении должностных полномочий при задержании мужчины в подмосковном Серпухове.

По информации следователей, 15 декабря около помещения кафе в Серпухове сотрудники МВД задержали мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В отделении полиции мужчине стало плохо. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи констатировала его смерть.

«Согласно предварительным данным эксперта, смерть мужчины наступила от механической асфиксии вследствие сдавливания грудной клетки и живота. Таким образом, сотрудниками полиции, которыми осуществлялось задержание и доставление мужчины в МУ МВД России «Серпуховское», были причинены телесные повреждения, в результате которых по неосторожности наступила смерть потерпевшего», — говорится в сообщении ведомства.

В ноябре СК сообщал о начале проверки в связи с обнаружением тела обвиняемого в следственном изоляторе подмосковного Серпухова.

Ранее стало известно, что на Сахалине троих полицейских приговорили к тюремному заключению за применение насилия и угрозы в отношении задержанной женщины якобы с целью склонения её к признанию вины в хищении денежных средств.

Суд признал полицейских виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и нарушении прав граждан.

Обвиняемые были приговорены к лишению свободы сроком от трёх до четырёх с половиной лет в исправительной колонии общего режима с запретом в течение трёх лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

В Приморье также возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении троих сотрудников МВД, которых подозревают в применении недозволенных методов расследования к местному жителю, ставшему очевидцем преступления.