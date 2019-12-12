В Югре возбудили дело после смерти заключённого колонии

Следователи возбудили уголовное дело после смерти заключённого в лечебном исправительном учреждении №17 в Сургуте, передаёт пресс-служба регионального главка СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России «Убийство», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время проводится допрос работников и заключённых колонии, будут осуществлены генетическая и медико-криминалистическая экспертизы.

Тело 41-летнего осуждённого обнаружили во вторник, 10 декабря.

Как уточнили РИА Новости в СК, оно было найдено в подвальном помещении с ножевым ранением в области груди.

Ранее в Брянской области возбудили дело после смерти заключённого колонии.