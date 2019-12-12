В Югре возбудили дело после смерти заключённого колонии
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России «Убийство», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в настоящее время проводится допрос работников и заключённых колонии, будут осуществлены генетическая и медико-криминалистическая экспертизы.
Тело 41-летнего осуждённого обнаружили во вторник, 10 декабря.
Как уточнили РИА Новости в СК, оно было найдено в подвальном помещении с ножевым ранением в области груди.
Ранее в Брянской области возбудили дело после смерти заключённого колонии.