В Югре возбудили дело после смерти заключённого колонии

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Следователи возбудили уголовное дело после смерти заключённого в лечебном исправительном учреждении №17 в Сургуте, передаёт пресс-служба регионального главка СК России.
В Югре возбудили дело после смерти заключённого колонии
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России «Убийство», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время проводится допрос работников и заключённых колонии, будут осуществлены генетическая и медико-криминалистическая экспертизы.

Тело 41-летнего осуждённого обнаружили во вторник, 10 декабря.

Как уточнили РИА Новости в СК, оно было найдено в подвальном помещении с ножевым ранением в области груди.

Ранее в Брянской области возбудили дело после смерти заключённого колонии.

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