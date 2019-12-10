В Брянской области возбудили дело после смерти заключённого колонии

Короткая ссылка
В Брянской области возбудили уголовное дело после смерти заключённого исправительной колонии №6 в результате полученных тяжких телесных повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть 32-летнего осуждённого», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дело расследуется по ч. 4 ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Как уточнили ТАСС в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Брянской области, в колонии началась проверка по факту происшествия.

При этом источник в правоохранительных органах заявил о возможной причастности к нанесению повреждений заключённому сотрудника колонии.

В конце сентября сообщалось о начале проверки сообщений о пытках в исправительной колонии Петрозаводска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить