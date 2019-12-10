В Брянской области возбудили дело после смерти заключённого колонии

В Брянской области возбудили уголовное дело после смерти заключённого исправительной колонии №6 в результате полученных тяжких телесных повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть 32-летнего осуждённого», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дело расследуется по ч. 4 ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Как уточнили ТАСС в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Брянской области, в колонии началась проверка по факту происшествия.

При этом источник в правоохранительных органах заявил о возможной причастности к нанесению повреждений заключённому сотрудника колонии.

В конце сентября сообщалось о начале проверки сообщений о пытках в исправительной колонии Петрозаводска.