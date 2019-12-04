В Приморье троих полицейских подозревают в превышении полномочий

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении троих сотрудников управления МВД по Приморскому краю, которых подозревают в применении недозволенных методов расследования.
В Приморье троих полицейских подозревают в превышении полномочий
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

«С 26 по 28 октября 2019 года в помещении отдела полиции в посёлке городского типа Кавалерово сотрудники полиции применили недозволенные методы расследования к местному жителю, ставшему очевидцем ранее совершённого преступления в селе Зеркальное», — говорится в заявлении.

В рамках возбуждённого уголовного дела задержаны трое сотрудников МО МВД «Кавалеровский», решается вопрос об их аресте.

О нарушении стало известно в результате проверки сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка МВД России.

Как уточняет РИА Новости, ночью 25 октября в лесу у села Зеркальное во время охоты был застрелен 37-летний местный житель. По данному факту расследовалось дело об убийстве.

Ранее в Саратовской области предъявили обвинения трём полицейским в применении насилия к задержанному по подозрению в хищении.

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