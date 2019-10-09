Трём саратовским полицейским предъявили обвинение в применении насилия

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Следственный комитет России предъявил обвинения в превышении должностных полномочий трём полицейским в Саратовской области.
Трём саратовским полицейским предъявили обвинение в применении насилия
  • РИА Новости

«Задержаны трое оперуполномоченных МО МВД России «Саратовский» Саратовской области. На основе собранных по делу доказательств им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России», — говорится в сообщении регионального отделения ведомства.

По версии следствия, 24 сентября трое сотрудников полиции, находясь в помещении отдела полиции, при отсутствии законных оснований применили насилие в отношении подозреваемого в хищении мужчины.

Уточняется, что в настоящий момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее стало известно, что двое сотрудников полиции в Саратовской области подозреваются в нанесении смертельных побоев.

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