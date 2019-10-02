Под Саратовом задержали полицейских после смерти избитого мужчины
- РИА Новости
По данным следствия, 26 сентября в посёлке Пролетарском в лесополосе недалеко от городского кладбища Вольска прохожие нашли тело 41-летнего мужчины.
Судебно-медицинское исследование показало, что его смерть наступила в результате полученных травм и потери крови.
«По подозрению в совершении данного преступления следователями СК задержаны двое сотрудников полиции», — заявили в СК.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Ранее во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.