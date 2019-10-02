Под Саратовом задержали полицейских после смерти избитого мужчины

В Саратовской области в городе Вольске задержали двух сотрудников полиции, которые подозреваются в нанесении смертельных побоев. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение ГСУ СК по региону.

РИА Новости

По данным следствия, 26 сентября в посёлке Пролетарском в лесополосе недалеко от городского кладбища Вольска прохожие нашли тело 41-летнего мужчины. Судебно-медицинское исследование показало, что его смерть наступила в результате полученных травм и потери крови. «По подозрению в совершении данного преступления следователями СК задержаны двое сотрудников полиции», — заявили в СК. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ранее во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.