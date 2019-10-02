Под Саратовом задержали полицейских после смерти избитого мужчины

Короткая ссылка
В Саратовской области в городе Вольске задержали двух сотрудников полиции, которые подозреваются в нанесении смертельных побоев. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение ГСУ СК по региону.
Под Саратовом задержали полицейских после смерти избитого мужчины
  • РИА Новости

По данным следствия, 26 сентября в посёлке Пролетарском в лесополосе недалеко от городского кладбища Вольска прохожие нашли тело 41-летнего мужчины. 

Судебно-медицинское исследование показало, что его смерть наступила в результате полученных травм и потери крови.

«По подозрению в совершении данного преступления следователями СК задержаны двое сотрудников полиции», — заявили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ранее во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить