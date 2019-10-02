Во Владивостоке насмерть забили кондуктора трамвая

Во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД, подозреваемого в убийстве уже нашли с помощью служебной собаки.

«Немецкая овчарка по кличке Арэс взяла след и довела полицейских до одного из домов по 2-й Строительной улице, где сотрудниками уголовного розыска был задержан 39-летний житель города Владивостока», — отметили в полиции.

Как указали в ведомстве, предполагаемый убийца 1980 года рождения напал на женщину 1965 года рождения «без видимых причин».

Агентство уточняет, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть человека.

В июне в ходе драки погиб мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев. Отмечается, что он сделал замечание группе молодых людей на Южнобутовской улице Москвы, из-за чего они напали на него и избили. Чуев упал с моста в пруд с одним из нападавших и в результате полученных ударов утонул.