На Сахалине вынесли приговор полицейским за насилие к задержанной

На Сахалине троих полицейских приговорили к тюремному заключению за применение насилия и угрозы в отношении задержанной женщины якобы с целью склонения её к признанию вины в хищении денежных средств.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«10 ноября 2015 года трое оперуполномоченных УМВД России по Южно-Сахалинску с 13:00 до 22:00 применяли к потерпевшей средства ограничения движения, наносили удары по различным частям тела, а также при помощи пакета перекрывали доступ к кислороду, при этом высказывали угрозы применения сексуального насилия со стороны третьих лиц, а также двое применяли к потерпевшей электрошокер», — говорится в заявлении ведомства.

Суд признал полицейских виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и нарушении прав граждан.

Обвиняемые были приговорены к лишению свободы сроком от трёх до четырёх с половиной лет в исправительной колонии общего режима с запретом в течение трёх лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Ранее в Приморье возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении троих сотрудников МВД, которых подозревают в применении недозволенных методов расследования к местному жителю, ставшему очевидцем преступления.