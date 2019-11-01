СК начал проверку из-за смерти обвиняемого в СИЗО в Серпухове

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Следственные органы начали проверку в связи с обнаружением тела обвиняемого в следственном изоляторе подмосковного Серпухова. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
СК начал проверку из-за смерти обвиняемого в СИЗО в Серпухове
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«Проводится проверка по факту обнаружения 30 октября 2019 года тела следственно-арестованного с признаками удушья в банно-прачечном комплексе ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Московской области», — заявили в СК.

По предварительным данным, мужчину без признаков жизни обнаружили другие заключённые во время помывки.

Следователи опросили сотрудников дежурной смены СИЗО и провели осмотр места.

По данным ТАСС, речь идёт об обвиняемом в убийстве женщины на детской площадке в Раменском, который был арестован судом в июле.

25 июля во дворе многоэтажного дома в Раменском на детской площадке мужчина напал на женщину и нанёс ей не менее 20 ножевых ранений.

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