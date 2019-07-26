Подозреваемого в убийстве женщины на площадке в Раменском арестовали

Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке во дворе дома в Раменском. Ему предъявлены обвинения, сообщили в Следственном комитете России по Московской области.

«38-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

С целью закрепления доказательной базы обвиняемому проведут судебно-медицинскую, генетическую и психолого-психиатрическую экспертизы.

Ранее источник в правоохранительных органах назвал ревность основным мотивом преступника.

25 июля в городе Раменское во дворе многоэтажного дома на детской площадке мужчина напал на женщину и нанёс ей не менее 20 ножевых ранений. Пострадавшая скончалась.

Подозреваемый скрылся с места преступления, но был задержан в тот же день.