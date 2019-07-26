Источник назвал мотив убийства женщины на детской площадке в Раменском
- РИА Новости
«Задержанный признал вину и написал чистосердечное признание. По его словам, убийство было совершено из ревности, он считает, что она изменяла ему», — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.
25 июля в городе Раменское во дворе многоэтажного дома на детской площадке мужчина напал на женщину и нанёс ей не менее 20 ножевых ранений. Пострадавшая скончалась.
Подозреваемый скрылся с места преступления, но был задержан в тот же день.