Подозреваемого в убийстве на детской площадке в Раменском задержали

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в городе Раменское Московской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя регионального ГУ МВД Татьяну Петрову.

РИА Новости

«Только что злоумышленник был задержан», — сообщила она. Ранее Следственный комитет возбудил дело по факту убийства женщины на детской площадке в Раменском. По данным следствия, мужчина нанёс женщине не менее 20 ножевых ранений.