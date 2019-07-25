Подозреваемого в убийстве на детской площадке в Раменском задержали
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в городе Раменское Московской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя регионального ГУ МВД Татьяну Петрову.
- РИА Новости
«Только что злоумышленник был задержан», — сообщила она.
Ранее Следственный комитет возбудил дело по факту убийства женщины на детской площадке в Раменском.
По данным следствия, мужчина нанёс женщине не менее 20 ножевых ранений.
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