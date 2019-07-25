СК возбудил дело из-за убийства на детской площадке в Раменском
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Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«25 июля 2019 года в городе Раменское во дворе многоэтажного дома на детской площадке мужчина нанёс женщине не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления», — рассказали в СК.
В ведомстве сообщили, что от полученных ранений женщина скончалась.
Отмечается, что личность напавшего установлена, в настоящее время ведётся его розыск.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой с множественными ножевыми ранениями было обнаружено 21 июля у одного из домов на Пулковской улице в Санкт-Петербурге.