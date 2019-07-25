СК возбудил дело из-за убийства на детской площадке в Раменском

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на детской площадке в городе Раменское.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«25 июля 2019 года в городе Раменское во дворе многоэтажного дома на детской площадке мужчина нанёс женщине не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления», — рассказали в СК.

В ведомстве сообщили, что от полученных ранений женщина скончалась.

Отмечается, что личность напавшего установлена, в настоящее время ведётся его розыск.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой с множественными ножевыми ранениями было обнаружено 21 июля у одного из домов на Пулковской улице в Санкт-Петербурге.