Обвиняемым в убийстве двух пенсионеров в Свердловской области грозит пожизненный срок

Двум жителям города Краснотурьинска, обвиняемым в убийстве двух пенсионеров, грозит пожизненный срок. Дело направлено в Свердловский областной суд, сообщает URA.RU.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «убийство двух лиц, в том числе лиц, заведомо находящихся в беспомощном состоянии», «Разбой», «похищение паспорта и другого важного личного документа», — заявил старший помощник руководителя СК России по региону Александр Шульга.

По версии следователей, 2 июля 2018 года 38-летний обвиняемый пришёл к пожилой женщине для продажи бытовых товаров и украл у неё паспорт и сберкнижку.

Через два дня мужчина и его 26-летний подельник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли к супругам-пенсионерам, которых убили. Они украли 400 тыс. рублей и ювелирные изделия на 65 тыс. рублей.

«Подозреваемые были задержаны в Екатеринбурге. Один из них ранее неоднократно судим», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее ФАН сообщало, что в Рязани задержали подозреваемого в убийстве семьи из трёх человек.