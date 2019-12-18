Губернатор Магаданской области подписал указ о выходном дне 31 декабря

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря для госслужащих и работников исполнительной власти, сообщает правительство региона.

«Документ касается переноса выходного дня с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для государственных гражданских служащих Магаданской области, лиц, замещающих государственных должности, и работников предприятий, учреждений, организаций, подведомственных органам исполнительной власти Магаданской области», — говорится в сообщении.

Остальным учреждениям также рекомендовано сделать последний день в 2019 году выходным.

Решение было принято на основе проведённого опроса в региональных СМИ и социальных сетях, по результатам которого перенос выходного дня на 31 декабря поддержали 89,5% жителей.

Ранее власти Брянской области объявили 31 декабря выходным днём.

Проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с URA.RU оценил возможные последствия в случае принятия закона о выходном дне 31 декабря.