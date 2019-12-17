На выставке ассамблеи «Здоровая Москва» представят 30 экспозиций

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На интерактивной выставке ассамблеи «Здоровая Москва» представят около 30 экспозиций, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
На выставке ассамблеи «Здоровая Москва» представят 30 экспозиций
  • © mos.ru

Об этом заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«Всё новое, самое совершенное и технологичное, что работает в московском здравоохранении, будет представлено», — отметил он.

В частности, посетители узнают о новом этапе цифровизации столичного здравоохранения. Они также смогут пройти диагностику.

Запланировано более 90 дискуссий и экспертных сессий, восемь открытых лекций.

Ассамблея будет проходить в 75-м павильоне ВДНХ с 16 по 19 декабря.

В мае Пятый канал сообщал, что в Москве прошёл форум «Здоровье нации — основа процветания России».

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