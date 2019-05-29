В Москве начал работу форум «Здоровье нации — основа процветания России»
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В центре внимания в 2019 году — обсуждение хода реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жильё и городская среда» и «Экология».
Главная задача форума — выявить лучший региональный и отраслевой опыт для дальнейшего продвижения.
Программа предусматривает конференции, круглые столы, междисциплинарные дискуссии, мастер-классы, презентации.
Центральным событием названо пленарное заседание «Здоровье и качество жизни граждан — в центре национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В церемонии открытия участвовали министр здравоохранения России Вероника Скворцова, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия, министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
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