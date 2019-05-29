В Москве начал работу форум «Здоровье нации — основа процветания России»

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В Москве открылся форум «Здоровье нации — основа процветания России». Он продлится до 31 мая, сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
В Москве начал работу форум «Здоровье нации — основа процветания России»
  • © pixabay.com

В центре внимания в 2019 году — обсуждение хода реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жильё и городская среда» и «Экология».

Главная задача форума — выявить лучший региональный и отраслевой опыт для дальнейшего продвижения.

Программа предусматривает конференции, круглые столы, междисциплинарные дискуссии, мастер-классы, презентации.

Центральным событием названо пленарное заседание «Здоровье и качество жизни граждан — в центре национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В церемонии открытия участвовали министр здравоохранения России Вероника Скворцова, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия, министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург примет Всемирный день городов — 2019.

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