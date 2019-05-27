Екатеринбург примет Всемирный день городов — 2019

Екатеринбург выбран местом проведения Всемирного дня городов — 2019, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Соответствующее решение приняли участники первой Ассамблеи программы ООН по населённым пунктам.

Заседания проходят в Казани. Екатеринбург представляют мэр Александр Высокинский, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов.

Генассамблея ООН учредила Всемирный день городов в 2013 году. Он позволяет муниципальным властям обмениваться опытом и проводить посвящённые урбанистике мероприятия. Итоговая встреча посвящена конкретной теме. В Екатеринбурге она будет связана с инновационным развитием.

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