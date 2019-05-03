В Приморском крае подробнее рассказали о Тихоокеанском туристском форуме

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Директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков рассказал, как именно будет проходить Тихоокеанский туристский форум, сообщает VostokMedia.com.
В Приморском крае подробнее рассказали о Тихоокеанском туристском форуме
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Мероприятие будет проходить 22—26 мая на острове Русский.

«В этом году мы приняли решение заострить своё внимание на авиационном туризме. Выбор темы произошёл неслучайно, ведь только за первый квартал 2019 года у нас в крае увеличился турпоток именно в сегменте авиаперелётов», — заявил Шестаков.

По его словам, деловая программа состоит из трёх блоков. В блоке «Гостиницы и хостелы» эксперты расскажут о подборе, мотивации, обучении и развитии персонала средств размещения, а в блоке «Продвижение» — о продвижении различного рода туров.

Блок «Гастрономический туризм» посвящён практикам данного направления в мире, в России и на Дальнем Востоке.

«Каждый может выбрать для себя интересующую тематику, посетить круглые столы и семинары», — добавил Шестаков.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в рамках Ялтинского международного экономического форума заключено соглашение о строительстве яхтенной марины в Феодосии.

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