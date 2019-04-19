На ЯМЭФ заключили соглашение о строительстве яхтенной марины на 100 мест

В рамках Ялтинского международного экономического форума заключено соглашение о строительстве яхтенной марины в Феодосии, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Республики Крым.

Документ подписали гендиректор корпорации Наиль Габбасов и президент ТЭС Сергей Бейм.

«Республика Крым обладает значительным потенциалом для развития яхтинга и сопутствующей инфраструктуры. Данное соглашение — один из важных шагов на пути к созданию полномасштабного яхтенного туризма в республике», — сказал Габбасов.

Проект водно-спортивного оздоровительного комплекса «Золотой пляж» предусматривает создание марины на 100 яхт и соответствующей инфраструктуры.

Объём инвестиций должен составить 750 млн рублей, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что Крым намерен подписать инвестиционные соглашения на 7 млрд рублей в рамках ЯМЭФ.