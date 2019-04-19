На ЯМЭФ заключили соглашение о строительстве яхтенной марины на 100 мест
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- РИА Новости
Документ подписали гендиректор корпорации Наиль Габбасов и президент ТЭС Сергей Бейм.
«Республика Крым обладает значительным потенциалом для развития яхтинга и сопутствующей инфраструктуры. Данное соглашение — один из важных шагов на пути к созданию полномасштабного яхтенного туризма в республике», — сказал Габбасов.
Проект водно-спортивного оздоровительного комплекса «Золотой пляж» предусматривает создание марины на 100 яхт и соответствующей инфраструктуры.
Объём инвестиций должен составить 750 млн рублей, передаёт kp.ru.
Ранее сообщалось, что Крым намерен подписать инвестиционные соглашения на 7 млрд рублей в рамках ЯМЭФ.