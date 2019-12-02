В столице пройдёт XVIII ассамблея «Здоровая Москва»

В 75-м павильоне ВДНХ с 16 по 19 декабря пройдёт XVIII ассамблея «Здоровая Москва», сообщает сайт «Москва 24».

В рамках мероприятия запланировано более 90 дискуссий и сессий по всем направлениям современной медицины и восемь открытых лекций известных специалистов. На ассамблее выступят около 200 экспертов из разных стран мира.

Как отметил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, впервые в программу включены мероприятия не только для специалистов, но и для тех, чья профессиональная деятельность не связана с медициной.

«Широкий круг актуальных вопросов, предложенных к обсуждению, — здоровый образ жизни, правильное питание, способы снижения уровня стресса, позволит каждому посетителю выбрать темы, которые интересны именно ему, и получить всю необходимую информацию от известных экспертов, а также проконсультироваться у врачей-специалистов на тематических стендах и сделать скрининги», — подчеркнул он.

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, в рамках ассамблеи будет организована выставка, посвящённая последним достижениям здравоохранения города.

В мае Пятый канал сообщал, что в Москве прошёл форум «Здоровье нации — основа процветания России».