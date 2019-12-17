В Госдуму внесён законопроект о запрете курения на кухнях коммуналок

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, предполагающий запрет курения в общих помещениях коммунальных квартир, таких как кухни, коридоры и санитарные помещения.

Законопроект размещён в думской электронной базе данных.

Отмечается, что целью закона является защита некурящих от вредного воздействия табачного дыма.

Как уточняется, в первую очередь речь идёт о защите пожилых людей, детей и женщин, проживающих в коммунальных квартирах с курящими соседями.

«Отсутствие в действующей редакции федерального закона положения о запрете курения в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, является нарушением прав некурящих жильцов коммунальных квартир», — указано в пояснительной записке.

Ранее Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который возвращает курилки в здания аэропортов.

22 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении в стране антитабачной концепции, которая предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%.