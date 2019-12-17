Диетолог назвала продукты, которые не следует употреблять перед сном

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о продуктах, которые не рекомендуется употреблять перед сном, сообщает Nation News.

По её словам, помимо кофе, крепкого чая, алкоголя и острой пищи, перед сном следует исключить цветную капусту и брокколи. Они богаты витаминами и волокнами, которые долго перевариваются организмом.

«Если вы будете есть такие продукты вечером, ваше тело всё ещё будет работать над их перевариванием, когда вы будете стараться заснуть», — пояснила диетолог.

Она добавила, что схожим эффектом обладает красное мясо, богатое протеином.

К другим опасным продуктам врач отнесла томатный соус, высокая кислотность которого может спровоцировать спазм и изжогу.

Кроме того, перед сном не следует употреблять колбасу, сыр, шоколад и жирную рыбу.

Самыми рекомендуемыми продуктами для употребления в вечернее время суток считаются киви и бананы, а лучшим ужином для здорового сна может стать кефир с зеленью, фруктами или овощами.

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