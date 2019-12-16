Скончалась пострадавшая при взрыве газа в доме под Белгородом
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«К сожалению, пациентка, поступившая в отделение реанимации Белгородской областной больницы Святителя Иоасафа в стадии ожогового шока, с термическим ожогом тела 1—2 стадии (60%), ожогом дыхательных путей, ожоговым шоком тяжёлой степени скончалась 16 декабря в связи с развившейся у неё полиорганной недостаточностью», — говорится в сообщении.
В областной администрации также уточнили, что состояние двух других пациенток ожогового отделения областной больницы оценивается как стабильное с положительной динамикой.
Ещё один мужчина с травмами лицевой части черепа в удовлетворительном состоянии переведён в травматолого-ортопедическое отделение для проведения хирургического лечения.
Двое пострадавших, проходивших лечение в Яковлевской центральной районной больнице, были выписаны 10 и 13 декабря.
Ранее власти объявили о предоставлении семье погибшего при взрыве газа в доме в Яковлеве компенсации в размере 1 млн рублей.
3 декабря в жилом доме в посёлке Яковлево под Белгородом произошёл взрыв бытового газа, погиб один человек, шестеро были госпитализированы.
По данным следствия, причиной ЧП стало повреждение газового оборудования из-за неосторожного использования в квартире на первом этаже дома.