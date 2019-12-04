Названа официальная версия взрыва в доме под Белгородом

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Повреждение газового оборудования из-за неосторожного использования признано официальной версией взрыва в доме в посёлке Яковлево Белгородской области.
Названа официальная версия взрыва в доме под Белгородом
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«Официальная версия случившегося — взрыв бытового газа, неосторожное пользование, повреждение систем газового оборудования. Очаг инициации — квартира на первом этаже», — цитирует ТАСС начальника регионального следственного управления СК России Станислав Захаров.

При этом он добавил, что окончательная версия будет названа после проведения всех экспертиз.

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту взрыва бытового газа под Белгородом, в результате которого погиб один человек.

ЧП произошло 3 декабря в посёлке Яковлево. В результате оказались разрушены четыре этажа жилого дома.

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