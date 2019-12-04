Дело о взрыве газа под Белгородом передано в центральный аппарат СК

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту взрыва бытового газа под Белгородом, в результате которого погиб один человек.
Дело о взрыве газа под Белгородом передано в центральный аппарат СК
  • © Пресс-служба МЧС РФ

«Председатель Следственного комитета России принял решение о передаче в центральный аппарат ведомства уголовного дела об обрушении части стены многоквартирного дома в посёлке Яковлево, возбуждённого следственными органами СК России по Белгородской области по ч. 2 ст. 238 УК России», — говорится в сообщении ведомства.

3 декабря в посёлке Яковлево в результате хлопка бытового газа оказались разрушены четыре этажа жилого домаОдин человек погиб, шестеро пострадали.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что на месте дома, пострадавшего при ЧП, построят новый. 

Подробнее об инциденте — в материале RT.

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