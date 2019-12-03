На месте пострадавшего от хлопка газа дома под Белгородом построят новый
Об этом сообщает Интерфакс.
«Окончательное решение примут эксперты... По компенсации и где люди будут жить до того, как получат постоянное жильё, эти вопросы будут решены завтра», — сказал он.
Он отметил, что жильцов разместят в круглогодичном лагере.
По его словам, 23 живших в доме человека получат 30 тысяч рублей на текущие расходы.
Ранее сообщалось, что четыре этажа жилого дома в посёлке Яковлево в Белгородской области разрушены в результате взрыва бытового газа. Жильцы были эвакуированы, шесть человека пострадали.