На месте пострадавшего от хлопка газа дома под Белгородом построят новый

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Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что на месте дома, часть стены которого обрушилась из-за хлопка газа в посёлке Яковлево, будет построен новый дом.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Окончательное решение примут эксперты... По компенсации и где люди будут жить до того, как получат постоянное жильё, эти вопросы будут решены завтра», — сказал он.

Он отметил, что жильцов разместят в круглогодичном лагере.

По его словам, 23 живших в доме человека получат 30 тысяч рублей на текущие расходы.

Ранее сообщалось, что четыре этажа жилого дома в посёлке Яковлево в Белгородской области разрушены в результате взрыва бытового газа. Жильцы были эвакуированы, шесть человека пострадали.

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