Семья погибшего при взрыве в доме под Белгородом получит 1 млн рублей

Семья погибшего жильца четырёхэтажного дома в посёлке Яковлево Белгородской области, где произошёл взрыв бытового газа, получит 1 млн рублей компенсации.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Компенсация семье погибшего — 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее была названа официальная версия взрыва в доме под Белгородом — повреждение газового оборудования из-за неосторожного использования.

3 декабря при взрыве газа в посёлке Яковлево под Белгородом погиб один человек. В результате происшествия оказались разрушены четыре этажа жилого дома.

Председатель СК России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту данного взрыва.