Семья погибшего при взрыве в доме под Белгородом получит 1 млн рублей

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Семья погибшего жильца четырёхэтажного дома в посёлке Яковлево Белгородской области, где произошёл взрыв бытового газа, получит 1 млн рублей компенсации.
Семья погибшего при взрыве в доме под Белгородом получит 1 млн рублей
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Компенсация семье погибшего — 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее была названа официальная версия взрыва в доме под Белгородом — повреждение газового оборудования из-за неосторожного использования.

3 декабря при взрыве газа в посёлке Яковлево под Белгородом погиб один человек. В результате происшествия оказались разрушены четыре этажа жилого дома.

Председатель СК России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту данного взрыва.

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