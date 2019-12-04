Семья погибшего при взрыве в доме под Белгородом получит 1 млн рублей
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Компенсация семье погибшего — 1 млн рублей», — говорится в сообщении.
Ранее была названа официальная версия взрыва в доме под Белгородом — повреждение газового оборудования из-за неосторожного использования.
3 декабря при взрыве газа в посёлке Яковлево под Белгородом погиб один человек. В результате происшествия оказались разрушены четыре этажа жилого дома.
Председатель СК России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту данного взрыва.