Местные власти после ЧП рассказали о жильцах дома под Белгородом

Глава Яковлевского городского округа Андрей Чесноков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что в четырёхэтажном жилом доме в посёлке Яковлево, где произошёл взрыв газа, проживали 32 человека.

«В этом доме было зарегистрировано 23 человека, проживали 32. Судьба всех нам на сегодняшний день известна», — цитирует его ТАСС.

Чесноков сообщил, что, по данным властей Белгородской области, под завалами дома больше нет людей. В связи с этим проводится механический разбор завалов с помощью тяжёлой техники.

Также глава округа рассказал, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, ещё двое получили травмы лёгкой степени тяжести.

3 декабря в посёлке Яковлево в результате хлопка бытового газа оказались разрушены четыре этажа жилого дома. Один человек погиб, шестеро пострадали.