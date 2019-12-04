Местные власти после ЧП рассказали о жильцах дома под Белгородом
«В этом доме было зарегистрировано 23 человека, проживали 32. Судьба всех нам на сегодняшний день известна», — цитирует его ТАСС.
Чесноков сообщил, что, по данным властей Белгородской области, под завалами дома больше нет людей. В связи с этим проводится механический разбор завалов с помощью тяжёлой техники.
Также глава округа рассказал, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, ещё двое получили травмы лёгкой степени тяжести.
3 декабря в посёлке Яковлево в результате хлопка бытового газа оказались разрушены четыре этажа жилого дома. Один человек погиб, шестеро пострадали.